Seyirci bu filmlere hayran kaldı! İşte kavuşamayan çiftleri anlatan aşk filmleri...

İzlerken gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız mutlu sonla bitmeyen aşk filmlerini sizin için sıraladık. Sinema tarihinde ve belleğimizde yer etmiş öyle çiftler var ki kavuşsalar bu kadar ünlü olamazlardı! Ruhunuza bir ilkbahar yağmuru tazeliği yaşatacak gözyaşlarınız için mendiller hazırsa kalbinizi sızlatacak aşk hikayelerine hazırsınız demektir.
Sevmeyi ne zaman bırakır insan? Ölünce mi? Sam'a sorarsanız insan ölünce de sevgisini beraberinde götürüyor. Ufak bir hatırlatma; hala şansınız varken sadece "ben de" ile yetinmeyin.
Kültürel farklılıkları ile bir Amerikalı ve Fransız arasında Central Park'da yaşananlar, sıra dışı bir aşk öyküsü finali ile şaşırtacak.
Karanlık masalların ustası Tim Burton'dan sonu ölümle biten müzikal bir kavuşamama hikayesi dinlemek ister misiniz?
Gerçek aşk her şeye kadir midir? Film boyunca umutlanacak sonunda da boşluğa düşmüş gibi hissedeceksiniz baştan uyaralım.
Bir ilişkiyi kurtarmak için sadece sevmek yeter mi? Filmin en acıtan kısmı, Dean'ın çabalarını izlerken aslında sorunun ne olduğundan habersiz oluşuna seyirci kalmanız olacak.
Gerçek aşk kapıyı yanlış zamanda çalınca, kavuşmak için kül olmayı beklemek gerekebilir. Clint Eastwood'un aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı filmde Meryl Streep'ın ıstırabını siz de hissedeceksiniz. Unutulmaz araba sahnesindeki kapı kolu ve sol sinyalin anlattıklarını unutmayacaksınız.
Hollywood tarafından çok sevilen hikayenin bu versiyonunda Lady Gaga ile Bradley Cooper'in ahengi, ikili arasında aşk söylentilerine yol açmış ve Cooper'in evliliğini bayağı sarsmıştı.
Bir aşk şarkısı seyretmeye hazırlanın. Yanlış okumadınız, Mia ve Sebastian'ın hikayesinde kalbinizi burkan, güzel ve hüzünlü bir aşk şarkısını bu sefer izleyeceksiniz.
Sinema tarihinin en hüzünlü aşk hikayesini hala seyretmediyseniz, sadece "Tekrar çal Sam" cümlesinin Ingrid Bergman'ın dudaklarından dökülüşü için bile seyretmelisiniz!
Türk sinema tarihinin bu eskimeyen şaheserini seyretmeyen kalmamıştır. Yıllara meydan okuyan öyküsünde her seyredişte ve her yaşta farklı duygular ve düşünceler taşıyacağınız kesin. "Sevgi neydi?" diye sorarken Asya, siz de yüreğinize dönüp soracaksınız: Sevgiyi mi seçersin yoksa aşkı mı? Tabii, gözyaşlarınıza hakim olmayı başarabilirseniz!
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