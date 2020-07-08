Seyirci bu filmlere hayran kaldı! İşte kavuşamayan çiftleri anlatan aşk filmleri...

İzlerken gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız mutlu sonla bitmeyen aşk filmlerini sizin için sıraladık. Sinema tarihinde ve belleğimizde yer etmiş öyle çiftler var ki kavuşsalar bu kadar ünlü olamazlardı! Ruhunuza bir ilkbahar yağmuru tazeliği yaşatacak gözyaşlarınız için mendiller hazırsa kalbinizi sızlatacak aşk hikayelerine hazırsınız demektir.

10. GHOST (1990) IMDB: 7

Sevmeyi ne zaman bırakır insan? Ölünce mi? Sam'a sorarsanız insan ölünce de sevgisini beraberinde götürüyor. Ufak bir hatırlatma; hala şansınız varken sadece "ben de" ile yetinmeyin.

9. 5 TO 7 (2014) IMDB: 7.1

Kültürel farklılıkları ile bir Amerikalı ve Fransız arasında Central Park'da yaşananlar, sıra dışı bir aşk öyküsü finali ile şaşırtacak.

8. SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET (2007) IMDB: 7.3

Karanlık masalların ustası Tim Burton'dan sonu ölümle biten müzikal bir kavuşamama hikayesi dinlemek ister misiniz?

7. ME BEFORE YOU (2016) IMDB: 7.4

Gerçek aşk her şeye kadir midir? Film boyunca umutlanacak sonunda da boşluğa düşmüş gibi hissedeceksiniz baştan uyaralım.

6. BLUE VALENTINE (2010) IMDB:7.4

Bir ilişkiyi kurtarmak için sadece sevmek yeter mi? Filmin en acıtan kısmı, Dean'ın çabalarını izlerken aslında sorunun ne olduğundan habersiz oluşuna seyirci kalmanız olacak.