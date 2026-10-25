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iPhone Duo dayanıklılık testine girdi: İşte performansı!

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, JerryRigEverything'nin dayanıklılık testine girdi. Cihaz, testten dikkat çeken bir sonuçla ayrıldı.

iPhone Duo dayanıklılık testine girdi: İşte performansı!
Enes Çırtlık

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, JerryRigEverything'in dayanıklılık testine konuk oldu.

IPHONE DUO DAYANIKLILIK TESTİNDEN GEÇTİ Mİ?

Gerçekleştirilen testte, iPhone Duo'nun IP68 toza dayanıklılık derecesine rağmen tozun birden fazla noktadan menteşe mekanizmasına girdiği görüldü. Giren toz, telefonu kapalı tutan mıknatısların etkisini bastırdı.

iPhone Duo dayanıklılık testine girdi: İşte performansı! 1

Ardından gerçekleştirilen bükülme testinde cihazın iç ekranında kalıcı yeşil bir çizgi oluştu. Ekran daha sonra yanıt vermez hale geldi.

İÇ EKRAN 2. SEVİYEDE ÇİZİLDİ

Çizilme testinde Ceramic Shield 2 korumasına sahip dış ekranda Mohs sertlik ölçeğinin 7. seviyesinde çizikler oluştu. İç ekranda ise Mohs ölçeğinin 2. seviyesinde çizikler oluştuğu görüldü.

iPhone Duo dayanıklılık testine girdi: İşte performansı! 2

Bununla birlikte, iç ekranın mat nano dokulu kaplaması olumlu değerlendirildi. Kaplamanın, oluşan izleri adeta sihirli bir şekilde ortadan kaldırdığı belirtildi. Ancak bu özellik de iPhone Duo'nun dayanıklılık testinden geçmesi için yeterli olmadı.

iPhone Duo dayanıklılık testine girdi: İşte performansı! 3

Testi gerçekleştiren Nelson, sonuçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yedi yıl önceki ilk nesilden bu yana bu katlanabilir telefonları test ediyorum. Çoğu bu testlerden sağ çıkıyor. iPhone Duo ise başaramadı."

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple katlanabilir telefon iPhone Duo
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