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Seyircisiz maçta olay çıktı: Futbolcular birbirine girdi

21.04.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te Özel İdarespor, sahasında Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maçta, futbolcular arasında arbede yaşandı.

Seyircisiz maçta olay çıktı: Futbolcular birbirine girdi

Misli.com 3. Lig 4 Grup’ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Adıyaman 1954 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Siirt Özel İdarespor erken dakikalarda Harun Koç ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.33. dakikada ev sahibi penaltıdan Ahmet Güven’in attığı gol ile farkı 2’ye çıkardı.

Adıyaman 1954 spor futbolcu Ahmet Teker’in attığı golle ilk yarı 2-1’lik skorla sona erdi. İkinci yarıda 53. dakikasında Adıyaman 1954 Spor futbolcusu Mehmet Küçükdurmuş’un attığı gol ile skora denge geldi. Maç 2-2 biterken bitiş düdüğüyle birlikte Adıyaman 1954 spor futbolcuları Siirt Özel İdarespor futbolcularına saldırdı. Her iki taraf arasında yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri güçlükle önledi.

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