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Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

10.08.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a gelmişti. Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıktı. Subaşı tekne tatilinden kareleri "Hayattan daha ne isteyebilirim ki?" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Türkiye'de aldı.

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Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Subaşı, orman yangınlarının olduğu dönemde tatiline ve fotoğraflarına ara vermediği için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Kimseyi umursamayan Subaşı tatilinden paylaşımlara devam ediyor.

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AİLECEK TEKNE TATİLİ!

Şeyma Subaşı annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline çıktı.

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Ünlü fenomenin ailesiyle çıktığı tatilden fotoğrafları da Instagram'dan paylaştı.

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Subaşı paylaşımlarına "Hayattan daha ne isteyebilirim ki?" notunu düştü.

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Fotoğraflarını takipçisiyle paylaşan Subaşı'ya beğeni ve yorumlar yağdı.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Şeyma Subaşı
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