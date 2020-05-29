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Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı! 'Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 15:37 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırmıştı. Subaşı da övgülerin altında kalmadı ve Acun Ilıcalı'nın doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı! 'Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun'

Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyet'inde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında eski eşi Şeyma Subaşı'yı övmüştü. Ilıcalı, açıklamasında "Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Şeyma çok anlayışlı...'Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Şeyma çok anlayışlı...'

Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı" demişti.

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Şeyma Subaşı da bu övgülerden sonra Acun Ilıcalı'nın doğum gününü bir paylaşımla kutladı. Subaşı paylaşımında "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun."

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