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Şeyma Subaşı'dan Guido'ya doğum günü öpücüğü!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bir süredir DJ sevgilisi Guido Senia ile İbiza'da bulunan Şeyma Subaşı, dün akşam sevgilisinin doğum gününde doyasıya eğlendi.

Şeyma Subaşı'dan Guido'ya doğum günü öpücüğü!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Partinin ilerleyen dakikalarında Subaşı, sevgilisi Guido Senia'yı öpücüklere boğdu.

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Şeyma Subaşı ile Guido Senia dudak dudağa! Partiye ikilinin çok sayıda arkadaşı da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı Guido Senia

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