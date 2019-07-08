Şeyma Subaşı'dan Guido'ya doğum günü öpücüğü!

Snob Magazin'in \u00f6zel haberine g\u00f6re; Partinin ilerleyen dakikalar\u0131nda Suba\u015f\u0131, sevgilisi Guido Senia'y\u0131 \u00f6p\u00fcc\u00fcklere bo\u011fdu.\n\n\u015eeyma Suba\u015f\u0131 ile Guido Senia dudak duda\u011fa! Partiye ikilinin \u00e7ok say\u0131da arkada\u015f\u0131 da kat\u0131ld\u0131.Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!\u015ea\u015f\u0131rtan G\u00fclben Ergen a\u00e7\u0131klamas\u0131! 'Bana mesaj atm\u0131\u015f...'A\u015fk pozlar\u0131 payla\u015ft\u0131! Dikkat \u00e7eken detay
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