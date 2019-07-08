Şeyma Subaşı'dan Guido'ya doğum günü öpücüğü!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Partinin ilerleyen dakikalarında Subaşı, sevgilisi Guido Senia'yı öpücüklere boğdu.

Şeyma Subaşı ile Guido Senia dudak dudağa! Partiye ikilinin çok sayıda arkadaşı da katıldı.

