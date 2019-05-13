Şeyma Subaşı'dan küvet pozu!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.
"KUTUNUN İÇİNDE DÜŞÜN"
Son olarak annesiyle Bodrum'da Subaşı, küvette kıyafetleriyle verdiği pozla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Subaşı, paylaşımına, "Kutunun dışında düşün. Küvetin içinde" notunu düştü. Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Takipçileri Şubaşı'ın fotoğrafına çok sayıda yorum yaptı.
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