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Şeyma Subaşı'dan küvet pozu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 13.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

DJ sevgilisi Guido Senia ile birlikte ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı Anneler Günü için Türkiye'ye dönmüş, annesi ile birlikte Bodrum'da tatil yapmıştı. Bugün İstanbul'a dönen Subaşı, sosyal medya hesabından küvet pozunu paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan küvet pozu!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

"KUTUNUN İÇİNDE DÜŞÜN"

Son olarak annesiyle Bodrum'da Subaşı, küvette kıyafetleriyle verdiği pozla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Subaşı, paylaşımına, "Kutunun dışında düşün. Küvetin içinde" notunu düştü. Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Takipçileri Şubaşı'ın fotoğrafına çok sayıda yorum yaptı.

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şeyma subaşı instagram

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