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Şeyma Subaşı'dan özel uçak açıklaması! 'Başkalarının biletlerini alıp...'

20.04.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi. Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yeni bir uçuş koydurarak tüm koltukları satın aldığını belirterek "Yani başkalarının biletlerini alıp insanlara engel olmadık" dedi.

Şeyma Subaşı'dan özel uçak açıklaması! 'Başkalarının biletlerini alıp...'

Bir süredir sevgilisi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söylemişti. Subaşı, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırmış, sadece bizim için" demişti.

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Konunun sosyal medyada gündem olması sonrası yeni bir açıklama yapan Subaşı, "Bali’de bir adadan başka bir adaya geçecektik ama özel uçak bulamadık. Sevgilim de havayolu şirketiyle konuşarak yeni bir uçuş koydurup tüm koltukları satın aldı. Yani başkalarının biletlerini alıp insanlara engel olmadık. Öyle olsaydı daha ucuza gelirdi. Meedo (Mohammed Alsaloussi) normalde uçuşlarda var olmayan bir uçuş koydurdu bizim için. Meedu, bu havayolu şirketiyle Amerika’da ortak iş yapıyor" ifadesini kullandı.

Subaşı, sevgilisiyle büyük aşk yaşadıklarını da sözlerine ekledi: “Çok büyük, inanılmaz bir şey yaptı benim için. Bana deli gibi aşık. Ben de ona aşığım.”

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Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi canım sende
NE GEREK VARDI Kİ ACUNDAN RİCA ETSEYDİNİZ YOK DEMEZDİ

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