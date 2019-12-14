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Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, Youtube kanalında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında bir soru cevap videosu paylaşmış, bu videoyla olay olmuştu. Subaşı'dan yeni bir video daha geldi. İşte o videodan açıklamalar...

HAMİLEYKEN ACUN SENİ MİAMİ'YE Mİ GÖNDERDİ?

"Evli bir adamdan hamile kaldığım için ve bu kişi de çok ünlü bir insan olduğundan dolayı merak edilen biri haline geldim. İstanbul'da dışarı çıkamaz hale geldim. Ben zaten Amerika'da doğum yapmak istiyordum. Hamileliğimi de orada geçirdim. Kendim gitmek istedim. 4-5 ay kaldım. Orada doğumumu yaptım çok rahattım. Kimse yanımda yoktu. İngilizcem de yoktu. 23 yaşındaydım. Hep Allah'a sığındım."

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OĞULCAN ENGİN VE BURCU ESMERSOY'LA GÖRÜŞMÜYOR MUSUN?

"Oğulcan hala benim canım kardeşim. Anne ve babasına bayılırım. Onlar da beni çok severler. Kardeş, kardeşe küstü gibi oldu. Ortamlar değişti. Hayat böyle gitti... O kadar da büyük modernlik söz konusu değil. Oğulcan, Acun abisiyle birlikte...
Burcu ile gerçekten çok yakındık. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun' dedi. Ben de story'lerime falan koydum. Ama dürüst olmak gerekirse, bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın. Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli falan o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı. Yaşam tarzlarımızdan dolayı ayrıldık diyebiliriz. Ben enerjisel çok uyuz bir tip olabilirim, o tarz insanlar için... Baskın karakterim... Benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak yorabilir. Çok enerjim var..."

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TEKRAR EVLENMEYİ DÜŞÜNÜR MÜSÜN?

"Yengeç burcuyum. Her ortamdan kendimi çıkarmayı biliyorum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım.
Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Evlilik hayatımda da hiç yaşamadım. Ama ben böyle bir ailede büyüdüm. Benim yaşadığım hayatt şartlarından dolayı buraya geldim. İki kere Kur'an'ı bitirdim, namaz kılıyordum."

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Şeyma Subaşı youtube

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
bizi hiç ilgilendirmiyorsun sayın Subaşı?!?
eğer gerçekten o Kuran'ı ve Namazı gönülden benimseseydin o yoldan asla sapmazdın
keşke namazı sen kilsaydin Şeyma, oysa namaz seni kılmış
YALAN YALAN YALANNNNNNNNNNNNN.TEYZEM ÇAĞ ATLAMIŞ YALANCILIKTA. ŞİZOFREN OLMUŞ BU .
Teyzen buysa 1 günlüğüne bana enişte diyebilirsin
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