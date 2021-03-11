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Şeyma Subaşı gittiği barda direk görünce...

11.03.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Direk dansına geri dönen Şeyma Subaşı her fırsatı değerlendiriyor. Gittiği bir barda direk gören Subaşı hemen direğe çıkıp dans etti.

Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı aşkla gündemde olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yapmaya döndüğünü sık sık paylaşıyor ve arkadaşlarıyla da çalışmalar yapıyor.

Partilerden partilere koşan Şeyma Subaşı bir barda direk görünce dayanamadı. Herkesin içinde direğe çıkan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları yine paylaştı.

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Şeyma Subaşı
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