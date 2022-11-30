MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin evleneceği yer belli oldu!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin evleneceği yer belli oldu!

30.11.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, defalarca kez ayrılıp barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Daha önce evliliğin eşiğinden dönen ikili Fas'ın Marakeş şehrinde mutluluğa 'evet' diyecek.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin evleneceği yer belli oldu!

Geçtiğimiz yıl evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir kararla ayrılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgillisi Mohammed Alsaloussi yeniden barışmış ve tekrar evlilik kararı almıştı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ikilinin nikah masasına oturacakları tarihi ve şehri duyurdu.

İşte bugünkü köşesinde ''Evet' demek için Afrika'ya gidecekler'' başlıklı bir yazı kaleme alan Bülent Cankurt'un o yazısı:

Ekran görüntüsü 2022-11-30 095751

MAYIS AYINDA EVLENECEKLER

2021'deki evlilik teklifini tamamına erdiremeyen Şeyma Subaşı'nın, kısmetse mayısta muradına ereceğini yazmıştım. Çalkantılı bir aşk yaşayan Şeyma ile Meedo için mayıs uzun bir süre ama bu kez durum ciddi gibi gözüküyor!

meddo

DÜĞÜN MARAKEŞ'TE

Mayıs ayının ilk haftasını boş bırakmaları için dostlarına 'save the date' mesajı gönderen aşıklar, düğün yerini bile belirlemiş. Özellikle Avrupa sosyetesinin Afrika'daki en gözde tatil yerleri arasında olan Fas'ın Marakeş şehrinde vuslata ermeye karar vermişler.
meeedooo

Şeyma, 14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı ile Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de masalsı bir düğünle evlenmişti. Şimdi de Marakeş'te görkemli bir düğünle ikinci evliliğini yapacak. Yaptığı jestlerle Şeyma'nın ayağını yerden kesen milyarder eniştenin, dillere destan bir düğün hazırladığı konuşuluyor. Bakalım nasıl bir düğün olacak, merakla bekliyorum.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazada ağır yaralanmıştı! 'Yeni nefesim' notuyla paylaştıKazada ağır yaralanmıştı! 'Yeni nefesim' notuyla paylaştı
Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?"Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?"
Oğlu da oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dediOğlu da oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi Acun Ilıcalı evlilik

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.