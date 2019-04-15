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Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Miami tatilinde!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.04.2019 02:44 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Amerika'da keyifli günler geçiriyor. Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Subaşı, kızı ile çektiği videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'den bir süreliğine ayrılan Şeyma Subaşı, velayeti babası Acun Ilıcalı'da olan kızı Melisa ile Miami'de tatil yapıyor.

Subaşı, kızıyla birlikte Miami'de tekne turu yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

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Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce izlenme aldı.


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şeyma subaşı Şeyma Subaşı melisa ACUN ILICALI

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