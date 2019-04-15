Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Miami tatilinde!

Türkiye'den bir süreliğine ayrılan Şeyma Subaşı, velayeti babası Acun Ilıcalı'da olan kızı Melisa ile Miami'de tatil yapıyor.

Subaşı, kızıyla birlikte Miami'de tekne turu yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce izlenme aldı.



