Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki o detay tepki çekti

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra kızı Melisa'ya pozlarını artırdı. Hakan Sabancı ile adı aşk iddialarına karışan Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla birlikte gittiği basketbol maçından fotoğraflar paylaştı.

Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada eleştiri topladı. Acun Ilıcalı'nın kızının tırnaklarını görenler Şeyma Subaşı'nı topa tuttu.

Subaşı'na, "O yaşta tırnak işlerine nereden özeniyor acaba?", "Çocuktaki o tırnaklar ne ya" yorumları yağdı.

