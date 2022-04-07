MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki o detay tepki çekti

Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki o detay tepki çekti

07.04.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla maçtan bir kare paylaştı. Melisa Ilıcalı'nın tırnaklarını görenler yine Şeyma Subaşı'yı topa tuttu.

Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı paylaştı! Fotoğraftaki o detay tepki çekti

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra kızı Melisa'ya pozlarını artırdı. Hakan Sabancı ile adı aşk iddialarına karışan Şeyma Subaşı kızı Melisa'yla birlikte gittiği basketbol maçından fotoğraflar paylaştı.

Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada eleştiri topladı. Acun Ilıcalı'nın kızının tırnaklarını görenler Şeyma Subaşı'nı topa tuttu.

Ekran Alıntısı

Subaşı'na, "O yaşta tırnak işlerine nereden özeniyor acaba?", "Çocuktaki o tırnaklar ne ya" yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşinden boşanmıştı! Paylaşımı şaşırttıEşinden boşanmıştı! Paylaşımı şaşırttı
Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!
"Ölüm tehdidi alıyorum" deyip dava açtı! Bakın kaç para istiyor"Ölüm tehdidi alıyorum" deyip dava açtı! Bakın kaç para istiyor
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Hastanın karnından iki tane neşter çıkarıldı: Şaşkına döndük

Hastanın karnından iki tane neşter çıkarıldı: Şaşkına döndük

Tartıştığı esnafı 12. kattan atan sanığa hapis cezası

Tartıştığı esnafı 12. kattan atan sanığa hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.