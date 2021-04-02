Şeyma Subaşı, Koltuk programında bu hafta Buket Aydın’ın konuğu oldu

Haber Global ekranında Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, herkesin çok merak ettiği sorulara yanıt verdi. Haber Global’in haberine göre; programdan öne çıkan başlıklar:

NEDEN 5 GÜN SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTIN?

Aslında 1 hafta kadar. 1, 1.5 senedir Instagram detoksu denilen, Instagramdan uzaklaşma, telefonu ele almama, sosyal medya arası vermek istiyordum.

En son biri benim hesabımı hacklemeye çalıştı. Bir iki gün ben de Instagram hesabıma ulaşamadım. Instagramımın çalınması demek, DM'lerimin hepsinin ortaya çıkması demek. Bu duruma gelmek istemem. Tek korktuğum buydu.

Sonra Instagram hesabımı sileceğim dedim. İkinci gün sildim. Garip bir histi. Hayatımda bir şey eksildi ama güzel bir duyguydu.

SENCE HAYATINI BU KADAR ORTADA YAŞARKEN NEDEN HALA ÇOK MERAK EDİLİYORSUN?

Ben hep onları besliyorum. Hep daha fazla bakmak istiyorlar. Bence herkesi heyecanda tutuyorum.

EVLENİYOR MUSUN?

Tam evleniyorum demeyim ama. İsteme gibi olmadı tabi ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu.