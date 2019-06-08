Mynet Trend

Şeyma Subaşı mekâna alınmadı! İşte sebebi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın tatil için gittiği Çeşme'deki mekâna alınmamasının sebebi ortaya çıktı. İddialara göre Subaşı'nın eski sevgilisinin kız arkadaşı Subaşı'nı mekâna aldırmadı.

Şeyma Subaşı mekâna alınmadı! İşte sebebi

Acun Ilıcalı’ın eski eşi Şeyma Subaşı'nın tatil için gittiği Çeşme'deki Momo Beach'e alınmaması gündem yaratmıştı.

Subaşı gittiği mekâna alınmamış mekâna alınmayan Şeyma Subaşı, büyük bir şaşkınlık yaşayarak hemen telefona sarılmıştı.

Şeyma Subaşı'nı mekâna kimin almadığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in iddiasına göre Şeyma Subaşı'nı mekâna almayan kişinin, Şeyma'nın eski sevgili Burak Beşer'in nişanlısı Ece Akbulut olduğu öğrenildi.

eyma subaşı (2)

Momo Beach'in sahibi olan Burak Beşer, yıllar önce Şeyma Subaşı ile birliktelik yaşamıştı.


Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans! Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!
Küçücük suratımı nasıl travestiye benzetiyorsunuz?Küçücük suratımı nasıl travestiye benzetiyorsunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı Şeyma Subaşı tatil Şeyma Subaşı çeşme

En Çok Okunan Trend Haberler

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

Trump'ın, NASA'nın Ay'a gidiş projesiyle ilgili yorumu sosyal medyayı salladı!

Trump'ın, NASA'nın Ay'a gidiş projesiyle ilgili yorumu sosyal medyayı salladı!

Hırsızlık ihbarıyla gittikleri evde öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

Hırsızlık ihbarıyla gittikleri evde öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

Araştırmacılar 2050 yılında insanlığın yok olacağını söylüyor!

Araştırmacılar 2050 yılında insanlığın yok olacağını söylüyor!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Hatice'den olay yorum: Beni trans bireylere benzetiyorlar!

Küçücük suratımı nasıl travestiye benzetiyorsunuz?

Mesut Özil ve Amine Gülşe evleniyor! Mesut Özil Amine Gülşe'yi evinden böyle çıkardı

Gelini baba evinden davul zurnayla çıkardı! İşte ilk görüntüler

Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

Çocuk yapma vaktim gelmiş

Buse Narcı Bali adasında keyif yapıyor!

Adanın altını üstüne getirdi! "Ya sen ne manyak çıktın"

Nebahat Çehre yaz sezonunu açtı

Kim der 75 yaşında diye! Yaz sezonunu açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.