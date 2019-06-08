Şeyma Subaşı mekâna alınmadı! İşte sebebi

Acun Ilıcalı’ın eski eşi Şeyma Subaşı'nın tatil için gittiği Çeşme'deki Momo Beach'e alınmaması gündem yaratmıştı.
Subaşı gittiği mekâna alınmamış mekâna alınmayan Şeyma Subaşı, büyük bir şaşkınlık yaşayarak hemen telefona sarılmıştı.
Şeyma Subaşı'nı mekâna kimin almadığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in iddiasına göre Şeyma Subaşı'nı mekâna almayan kişinin, Şeyma'nın eski sevgili Burak Beşer'in nişanlısı Ece Akbulut olduğu öğrenildi.
Momo Beach'in sahibi olan Burak Beşer, yıllar önce Şeyma Subaşı ile birliktelik yaşamıştı.
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