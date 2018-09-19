Şeyma Subaşı mekanını test ettirdi! İlk işi Nusret'e yedirmek oldu

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı aylardır tadilat yaptırdığı mekanını yakın arkadaşlarına özel bir şekilde açtı. Aralarında Mert Vidinli ve Oğulcan Engin'in bulunduğu bir arkadaş grubuna yemeklerini tanıtan Subaşı arkadaşlarından büyük ilgi gördü.

Hayalini kurduğu kafeyi Bebek'te açan Subaşı, menüde bulunan yiyecekleri başta Nusret Gökçe olmak üzere pek çok ünlüye tek tek tattırmayı ihmal etmedi.

Bebek'te bulunan mekanın açılış gününe özel olarak dükkanına gelen konuklarını kameraya alan Subaşı, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Subaşı'yı mutlu gününde Mert Vidinli, Oğulcan Engin, Nusret Gökçe ve Acun Ilıcalı yalnız bırakmadı.

NUSRET'TEN TAM NOT ALDI

Sosyetenin en ünlü kasabı Nusret Gökçe, Subaşı'nın yeni mekanına ziyaret ederek sağlıklı yiyeceklerinin tadına baktı. Bol yeşillik ve balığın olduğu bir tabak sipariş eden Gökçe, çok beğendiğini söyleyerek Subaşı ile fotoğraf çektirdi.

