MAGAZİN

Şeyma Subaşı'ndan Burning Man paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Amerika'nın Nevada eyaletindeki bir çölde gerçekleştirilen Burning Man festivali yine renkli görüntülerle gündemde! Bir süredir sosyal medyada sessiz olan Şeyma Subaşı'ndan da ilk paylaşım geldi

Şeyma Subaşı'ndan Burning Man paylaşımı

Dünyanın hemen her yerinden gelen katılımcılarla birbirinden renkli görüntülerin sahnelendiği festivale Türkiye’den de çok sayıda katılım oldu.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın Türk bayraklı paylaşımıyla start verdiği fotoğraf paylaşma maratonuna Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı da katıldı.

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Sosyal medyaya düşkünlüğü ile bilinen Şeyma Subaşı bir süredir Instagram'da görünmüyordu! Takipçileri tarafından merak edilen Şeyma Subaşı sonunda bir paylaşımla Instagram'a döndü.

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Şeyma Subaşı arkadaşı Martha Graeff’le birlikte telefon şeklinde tasarlanmış bir aracın üzerine çıkarak verdiği pozu; ‘Sinyalsiz bir haftadan sonra döndük’ notuyla paylaştı.

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Böylelikle bir süredir festivalde olan Şeyma’nın neden festivalden paylaşım yapmadığı da ortaya çıktı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cok ıtıcıbı kadın ya bıdr kendını ne hallere sokuo
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