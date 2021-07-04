Şeyma Subaşı'ndan kafa karıştıran yüzüklü paylaşım! Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile barıştı mı?

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını ve bebeğini kaybettiğini peş peşe açıklayan Şeyma Subaşı'dan kafaları allak bullak eden bir paylaşım geldi. Bugün leoparlı bikinisi ile dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Subaşı'nın parmağındaki tektaş, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddialarını düşündürdü.

ŞEYMA SUBAŞI KAFALARI ALLAK BULLAK ETTİ

Bir süredir aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırdığını dile getiren sosyetik güzelin son paylaşımı dikkat çekti. Önceki gün yeni yaşını kutlayan Subaşı, bebeğini düşürdüğünü ve sevgilisinden ayrıldığını dile getirerek magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Tam ayrıldıkları düşünülürken Subaşı'ndan gelen yüzük hamlesi herkese aynı şeyi düşündürdü. Leoparlı bikinisi ile dans ederken çektiği videoda yüzük parmağında tektaş bulunan Subaşı, Alsaloussi ile barıştığının sinyallerini verdi.

BARIŞMA SİNYALİ VERDİ

Parmağında yüzük ile dikkat çeken Subaşı, bu kez kendisine doğum gününde gelen büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşarak altına "Love" notunu düştü. Her yaptığı ve söylediği ile gündemden düşmeyen Subaşı, verdiği sinyaller ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'HAZIR MISINIZ?' DEMİŞTİ

Öte yandan ayrılık haberlerinin yayılması ile Şeyma Subaşı sık sık paylaşımlarda bulunarak, açıklama yaparken Mısırlı Mohammed Alsaloussi sessizliğini korumaya devam ediyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabını herkese açan Alsaloussi'nin ilk paylaşımı en Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kadar kafa karıştırmıştı. Binlerce yorum yapılan fotoğrafa 'yükleniyor' ve 'geri dönüşüm' anlamına gelen işareti paylaşan Alsaloussi, gönderisine 'hazır mısınız? notunu düşerek barışacaklarını düşündürmüştü. Bu yılın en çok konuşulan ikilisinden gelen bu karşılıklı imalı paylaşımlarının sonunda sürpriz bir şekilde nikah masasında biteceği tahmin ediliyor.





