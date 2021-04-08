Şeyma Subaşı'nın Bali tatili sürüyor! Bikinili pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızıyla hayallerinin tatili olarak nitelendirdiği Bali'ye giden Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına dur durak bilmeden devam ediyor.

Sosyal medyada 3.1 milyon takipçisi olan Subaşı'nın fotoğrafına beğeni yağdı.

Yaptığı paylaşımında "Geleceğe Dönüş" filmine gönderme yapan Subaşı, "Bu fotoğrafı saat 12'de çektik. 12 saat sonra hala 12: 00'da yayınlıyorum. Gelecekte yaşamak o kadar da kötü değil. (Geleceğe Dönüş)" notunu düştü.





