Şeyma Subaşı'nın çıkaracağı kitaba gelen komik isim önerileri

Şeyma Subaşı şimdi de kitap çıkaracağı haberiyle gündemde...

Gündeme bomba gibi düşen bu haberi yayınevinin Instagram hesabından duyurdular üzerine ise Şeyma Subaşı -adeta bir kısır gününü hatırlatır gibiydi- ipuçlarını hikayesinden paylaştığı bir kareyle verdi.

Herkes Subaşı'nın ne yazdığını merak ederken haber sosyal medyada elbette kendine yer buldu. Sosyal medya takipçileri durur mu hızlıca Şeyma Subaşı'nın kitabına alternatif isimler önerdi.

İşte güldüren isim önerileri:



