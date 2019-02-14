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Şeyma Subaşı'nın çıkaracağı kitaba gelen komik isim önerileri

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 14.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı şu sıralar kitap yazmaya heves etmiş, üstelik bir yayıneviyle de anlaşmış. Hal böyle olunca kitabın ismi de merak konusu olmuş...

Şeyma Subaşı'nın çıkaracağı kitaba gelen komik isim önerileri

Şeyma Subaşı şimdi de kitap çıkaracağı haberiyle gündemde...

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Gündeme bomba gibi düşen bu haberi yayınevinin Instagram hesabından duyurdular üzerine ise Şeyma Subaşı -adeta bir kısır gününü hatırlatır gibiydi- ipuçlarını hikayesinden paylaştığı bir kareyle verdi.

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Herkes Subaşı'nın ne yazdığını merak ederken haber sosyal medyada elbette kendine yer buldu. Sosyal medya takipçileri durur mu hızlıca Şeyma Subaşı'nın kitabına alternatif isimler önerdi.

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İşte güldüren isim önerileri:

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kitabın adı: 125 lik siyah t-shirt lu adam
Diren Şeymaaaa herşeye inat Diren;-)
“Türkiye’de önemli insanlar değersizdir, değerliler ise önemsiz.”
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