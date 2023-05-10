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Şeyma Subaşı’nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadarmış

10.05.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Çift Marakeş'te çok konuşulan bir düğünle evlendi. Kutlamalarda birçok kıyafet giyen Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı’nın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadarmış

Şeyma Subaşı bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde evlendi. Nikahta beyaz, sade bir elbise giymeyi tercih eden Subaşı düğünde giydiği kıyafetler ve gelinliği ile ilgi odağı oldu. Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

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Sırt ve göğüs dekolteli gelinliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın tarzı çok beğenilmişti. Snob Magazin’in haberine göre ünlü ismin gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

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Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında yer alan modacı Ebru Şancı fiyata ulaştı. Subaşı'nın tasarım gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar, yani 250 bin TL olduğu öğrenildi.

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Sosyal medyada Subaşı'nın olay olan gelinliği ile pozlarına "Gördüğüm en güzel gelinlik", "Çok zarif", "Gelinlik çok hoş", "Süper bir gelinlik" yorumları yapıldı.

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Şeyma Subaşı Modacı Acun Ilıcalı evlendi

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