MAGAZİN

Şeyma Subaşı'nın giyinme odası olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, şimdi de Instagram Story'de paylaştığı videolarla kafaları karıştırdı.

Acun Ilıcalı ile boşandığı günden beri herkesin en merak ettiği insan; Şeyma Subaşı... Ne yapıyor, nereye gidiyor, ne giyiyor, kimle beraber? Haliyle yaptığı her paylaşımları da gündem oluyor...

Şeyma Subaşı dün, herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yapan ve bunu Instagram Story’de paylaşan Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi.

Şu an İstanbul’da olan ve taşınmayı planladığını belirten Subaşı "Bana birileri akıl vermeli. Bu kadar ayakkabı ve elbiseleri ne yapmalıyım” diye sordu.

PAYLAŞIMA GELEN NAFAKA YORUMLARI…

Ardından başka bir paylaşımda ise “Bazılarını satsam ve bağışlasam” diyerek takipçilerinin fikrini sordu.

Subaşı’nın bu paylaşımları jet hızıyla sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Kimi “Kesin parası bitti” derken kimi de “Nafaka yetmiyor galiba” dedi…

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Doğum sonrası çekilen pozları bu notla paylaştıDoğum sonrası çekilen pozları bu notla paylaştı
'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve... '10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı giysi dolabı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buse Varol hastane odasından paylaştı: Aşklarım...

Doğum sonrası çekilen pozları bu notla paylaştı

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan yeni açıklama! '10 yaşından beri kızların üstündeyim'

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Arda Turan'dan duygusal paylaşım!

Arda Turan'dan duygusal paylaşım!

Hülya Avşar'dan derin bacak dekolteli paylaşım!

Hülya Avşar'dan derin bacak dekolteli paylaşım!

Bülent Ersoy hızını alamadı canlı yayına bağlandı

Bülent Ersoy hızını alamadı canlı yayına bağlandı

Seher Dilovan'dan Hatice'ye sert eleştiri

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.