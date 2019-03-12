Şeyma Subaşı'nın giyinme odası olay oldu

Acun Ilıcalı ile boşandığı günden beri herkesin en merak ettiği insan; Şeyma Subaşı... Ne yapıyor, nereye gidiyor, ne giyiyor, kimle beraber? Haliyle yaptığı her paylaşımları da gündem oluyor...

Şeyma Subaşı dün, herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yapan ve bunu Instagram Story’de paylaşan Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi.

Şu an İstanbul’da olan ve taşınmayı planladığını belirten Subaşı "Bana birileri akıl vermeli. Bu kadar ayakkabı ve elbiseleri ne yapmalıyım” diye sordu.

PAYLAŞIMA GELEN NAFAKA YORUMLARI…

Ardından başka bir paylaşımda ise “Bazılarını satsam ve bağışlasam” diyerek takipçilerinin fikrini sordu.

Subaşı’nın bu paylaşımları jet hızıyla sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Kimi “Kesin parası bitti” derken kimi de “Nafaka yetmiyor galiba” dedi…

