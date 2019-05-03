Şeyma Subaşı'nın kafes dansı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Şubaşı, bu kez Taksim gecelerinde boy gösterdi. Subaşı kafes dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

KAFES DANSI YAPTI

Son olarak sevgilisiyle İtalya'da tatil yapan Şeyma Subaşı, Taksim'de bir gece klübünde yaptığı kafes dansıyla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Ayrılık sonrası eğlence hayatıyla dikkat çeken Subaşı, gittiği bir eğlence mekanında maymun adamla dans etti. Subaşı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videosuna ise yorum yağdı.

