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'Şeyma Subaşı'nın mekanına haciz geldi' iddiası! Şeyma Subaşı'dan açıklama

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Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan kafesi Healtyish Cafe hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir Şeyma Subaşı'nın mekanını iş yapmadığı konuşulurken bu iddia olay oldu. Şeyma Subaşı haciz iddiasına cevap verdi.

'Şeyma Subaşı'nın mekanına haciz geldi' iddiası! Şeyma Subaşı'dan açıklama

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Healtyish Cafe'nin kirasını ödeyemediği konuşulan Şeyma Subaşı ile ilgili yeni bir iddia gündeme düştü. Acun Ilıcalı ile evliliğini sona erdiren Şeyma Subaşı, geçen yıl açmış olduğu cafenin, 1. yıl kutlamasını organize etmiş ancak partiye çok fazla katılan olmamıştı.

Şeyma Subaşı, parti sonrası ikinci bir şok ile karşı karşıya kaldı. Bir süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı’ya ait cafe ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Instagram'da zamazingo_sey hesabının iddiasına göre Şeyma Subaşı’nın kafesine haciz geldi.

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Hesap, hacze gelen avukatların mesajlarını paylaştı.

Subaşı’nın cafe kirasını 1 yıl boyunca boşandığı eşi Acun Ilıcalı karşılamış Ekim ayında 60 bin TL’lik kira Subaşı’ya devrolmuştu.

ŞEYMA ŞUBAŞI'DAN AÇIKLAMA

Şeyma Subaşı çıkan bu haberlerden sonra bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Annem bile beni arıyor; öyle bir şey mi oldu diye! Siz yorulmadınız mi? Haciz filan gelmedi; bize değil cafe'ye değil tamam mı?"


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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Bu gidişle iki seneye kalmaz topu atar. Ama nasıl olsa bizim ülkede salak kodaman çok birini daha kafalar bu kadın.
İnşallah batarda kurtuluz sosyete pavyon güzel li
SERMAYE PARA ETMİYOR
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