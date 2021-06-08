Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu adının bile sahte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolarlık yüzük ile evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

KARA PARA MI AKLIYOR?

Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Mısırlı damat, ünlü kadınlarla birlikte olup güvenilirlik elde etmek istiyor. Bu şekilde kara para aklıyor. Spiegelsohmer isimli haber sitesine göre Mısırlı damadın adı bile sahte.

Mohammed Alsaloussi, 2005 yılında Kanada vatandaşı olmak için başvurdu. Ancak gerçeğe aykırı beyanlar verince başvurusu reddedildi. Mısırlı sevgili iddialara göre 2017 yılında adını Mohammed Alsaloussi olarak değiştirdi. California'da uyuşturucu madde kullanmak ve halka açık yerde taşkınlık çıkarmak suçundan hapse girdiği de diğer iddialar arasında yer alıyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi hakkında çıkan 'dolandırıcı' iddialarına yanıt verdi. Subaşı yaptığı açıklamada iddialar için saçma yorumunda bulundu. Sevgilisine sonuna kadar güvenen Subaşı sevgilisi için "Nereye yatırım yapacağını iyi bilir" diyor.



