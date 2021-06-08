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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

08.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na pahalı bir yüzükle evlenme teklifi eden Mohammed Alsaloussi hakkında ilginç iddialar sosyal medya gündeminde. Mısırlı Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu adının bile sahte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolarlık yüzük ile evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı?

KARA PARA MI AKLIYOR?

Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Mısırlı damat, ünlü kadınlarla birlikte olup güvenilirlik elde etmek istiyor. Bu şekilde kara para aklıyor. Spiegelsohmer isimli haber sitesine göre Mısırlı damadın adı bile sahte.

Ekran Alıntısı

Mohammed Alsaloussi, 2005 yılında Kanada vatandaşı olmak için başvurdu. Ancak gerçeğe aykırı beyanlar verince başvurusu reddedildi. Mısırlı sevgili iddialara göre 2017 yılında adını Mohammed Alsaloussi olarak değiştirdi. California'da uyuşturucu madde kullanmak ve halka açık yerde taşkınlık çıkarmak suçundan hapse girdiği de diğer iddialar arasında yer alıyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi hakkında çıkan 'dolandırıcı' iddialarına yanıt verdi. Subaşı yaptığı açıklamada iddialar için saçma yorumunda bulundu. Sevgilisine sonuna kadar güvenen Subaşı sevgilisi için "Nereye yatırım yapacağını iyi bilir" diyor.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu kadında ar denen birşey kalmamış,kendinden utanmıyorsan çocuğundan utan yarın bu çocuk büyüyüp seni bu karelerde anmasın...ALLAH SEN VE SENİN GİBİ SONRADAN GÖRMELERİ ISLAH ETSİN...
bunun şeymada farkında amacı akarken yiyebildigim kadar yiyeyim diyor
Google amca bile tanımıyor bunu. Tanındığı sayfalar sadece bizim magazin sayfaları. O isimdeki tek milyarder 83 yaşında bir kuveytli

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