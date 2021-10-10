Şeyma Subaşı öpüşme anlarını paylaştı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı, zaman zaman Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı romantik anları paylaşıyor.

Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anı açıkça paylaştı.

Öte yandan şu sıralar Dubai'de tatil yapan Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Subaşı fotoğrafını, "Yallah Şeyma" notunu düşmüştü.



