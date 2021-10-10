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Şeyma Subaşı öpüşme anlarını paylaştı

10.10.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anları Instagram hesabından yayınladı.

Şeyma Subaşı öpüşme anlarını paylaştı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı, zaman zaman Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı romantik anları paylaşıyor.

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Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anı açıkça paylaştı.

Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah ŞeymaŞeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

Öte yandan şu sıralar Dubai'de tatil yapan Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Subaşı fotoğrafını, "Yallah Şeyma" notunu düşmüştü.


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Şeyma Subaşı
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