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Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle şov yaptı! Pozlarını peş peşe paylaştı

22.08.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatiline devam eden Şeyma Subaşı sık sık paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor. Son olarak siyah bikinisiyle poz veren Subaşı, adeta nefesleri kesti.

Şeyma Subaşı siyah bikinisiyle şov yaptı! Pozlarını peş peşe paylaştı

Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde ilişkini sonlandırmış ancak bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti.

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Sevgilisiyle tekrar barışan Subaşı, Bodrum'da tatiline devam ediyor.

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SİYAH BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Sık sık paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Şeyma Subaşı'nın siyah bikinisiyle verdiği pozları nefesleri kesti.

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KISA SÜREDE ON BİNLERCE BEĞENİ

Kısa sürede on binlerce beğeni alan ünlü fenomene takipçileri alevli emoji atarak övgülerde bulundu.

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Şeyma Subaşı
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