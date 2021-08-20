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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Meedo'dan ilk paylaşım! Aşkını böyle haykırdı

20.08.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından, hakkında dolandırıcılık iddiası çıkmış, uzun süre gündemde yer almıştı. Meedo olarak anılan Mohammed Alsaloussi, bugün sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak, sevgilisi Şeyma Subaşı'ya olan sevgisini dile getirdi.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Meedo'dan ilk paylaşım! Aşkını böyle haykırdı

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum tatilinde aldı.
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Sevgilisiyle olan paylaşımlarına devam eden Subaşı, mutluluk pozlarıyla dikkat çekerken, sevgilisi Meedo'dan ilk paylaşım geldi.

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"HER İNSAN VE HER AŞK FARKLIDIR"

Mohammed Alsaloussi ilk kez yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sana aşk hakkında bir şey söyleyeyim. Aşkın sırrını bildiğini veya bulduğunu söyleyen herkes size yalan söylemiş olur. Her insan ve her aşk farklıdır. Size sadece deneyimlerimi ve aşkımı anlatabilirim.

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"SENİ BULDUĞUM İÇİN YETERİNCE ŞANSLIYIM AŞKIM"

Olay seni tamamlaması için diğer yarını bulmak değil. Kendini sen tamamlamalısın. Önemli olan seninle takım olacak diğer tam insanı bulmak onunla eş olmak. Onlardan bir şeyler öğrenecek kadar rahat olmalısın ve onlar da senden öğrenecek kadar rahat olmalı. Seni bulduğum için yeterince şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bana birini sevmek için önce kendini sevmekle başlaman gerektiğini düşündün. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte deneyimler ve sevgi dolu bir ömüre Şeyma Subaşı . Seni seviyorum...


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Şeyma Subaşı
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