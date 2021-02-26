Şeyma Subaşı tokasını paylaştı; 2 bin 349 TL'lik toka için yorum yağdı

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açan Subaşı lüks yaşantısıyla gündem oluyor. Subaşı'nın son gönderisi de sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Ünlü bir markaya ait 2 bin 349 TL değerindeki tokayı Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, "Buna aşık oldum” notunu düştü.

"AYNISINI 5 TL'YE BULURUM"

Sosyal medya kullanıcıları; "Bir tokaya bu kadar para verilir mi?", "Aynısını 5 TL'ye bulurum" , "Altı üstü bir toka", "Bedava verseler kullanmam" şeklinde yorumlar yaptı.



