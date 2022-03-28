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Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalandı! "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"

28.03.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi ayrılıp soluğu Türkiye'de alan Şeyma Subaşı'nın adı şimdi de Hakan Sabancı ile anılıyor. Çapkınlıklarıyla tanınan Sabancı Dila Tarkan'ın düğünü dönüşü Şeyma Subaşı ile Bebek'te yakalandı. İkilinin fotoğrafını görenler bomba yorumlar yaptı. Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın ve eski sevgili Meedo yorumların başrolü oldu.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalandı! "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde. Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyor. Son olarak ikili Dila Tarkan'ın düğünü için Yunanistan'da almış ve orada da yakınlaştıkları iddia edilmişti. Gossippastane hesabının iddiasına göre ikili döner dönmez hemen buluştu.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalanınca sosyal medya yıkıldı. İkilinin fotoğraflarını görenlerin aklına hemen Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi geldi.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı ilişki mi yaşıyor? Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı ilişki mi yaşıyor? "Şeyma benim eskileri kullanacak kadar düşmüş mü?"

YORUMLAR GÜNDEM OLDU

Yapılan yorumlarda Şevval Şahin'i yeni flörtüyle gören Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atmasına göndermeler vardı. İşte yapılan efsane yorumlardan bazıları:

Ekran Alıntısı

  • Meedo gelip sandalyeyle Hakan'ı boğaza atsa
  • Ay var ya yılın magazin bombası
  • Meedo gelip Hakanı boğaza fırlatır mı?
  • Aygün Aydın denizden bile çıkabilir bir anda
  • Oturdum, Şeyma ile Hakan'ın düğününde Aygün'ün elinde bebekle salonu nasıl basacağını hayal ediyorum
  • Kim kimi boğaza atacak acaba
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Aygün Aydın
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