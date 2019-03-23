Şeyma Subaşı ve sevgilisi İsrail'de!

Acun Ilıcalı’dan ayrıldıktan sonra paylaşımları ve aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, İsrail’e gitti.
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Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia’nın sahnesi için soluğu Tel Aviv’de aldı. Sosyetik güzel, eğlenceli anlarını Instagram hesabından paylaştı.
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