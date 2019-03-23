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Şeyma Subaşı ve sevgilisi İsrail'de!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, DJ sevgilisiyle birlikte İsrail'in Tel Aviv isimli şehrine uçtu. Subaşı, İsrail tatilinden olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi İsrail'de!

Acun Ilıcalı’dan ayrıldıktan sonra paylaşımları ve aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, İsrail’e gitti.

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Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia’nın sahnesi için soluğu Tel Aviv’de aldı. Sosyetik güzel, eğlenceli anlarını Instagram hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı sevgili israil

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