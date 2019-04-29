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Şeyma Subaşı yazdığı kitabın ne zaman çıkacağını ve adını açıkladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 29.04.2019 21:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Şubaşı, yeni kitabının yakın zaman içerisinde çıkaracağını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şeyma Subaşı yazdığı kitabın ne zaman çıkacağını ve adını açıkladı!

Subaşı, "Kitabımız geliyor. Tam bir buçuk ayımız." ifadelerini kullandı. Instagram'da paylaştığı son fotoğrafla şaşırtan Şeyma Subaşı, akıllara daha önce kitap çıkarmaya hazırlandığını hatırlattı.

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"BİR BUÇUK AY KALDI"
Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yeni kitabının yakında çıkacağının müjdesini vererek paylaştığı fotoğrafa İngilizce olarak, "Yeni kitabım geliyor." ifadelerin kullandı. Sözlerine devam eden Şeyma Subaşı, "Kitabın adının Şeyma olacağını tahmin etmek çok da zor değil. Kitabımız geliyor. Ne kadar kaldı. Tam bir buçuk ayımız. Çok az kaldı ve çok heyecanlıyız." dedi.

KALÇASINI KALDIRTTI

Acun Ilıcalı ile birlikteliğiyle adını duyuran Şeyma Subaşı, her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak fenomen hale geldi. Her hareketi ve paylaşımı birçok kişi tarafından özenilen Subaşı, son olarak gittiği bir güzellik merkezinde kalçasını kaldırttı. Subaşı, her anını olduğu gibi bu operasyonu da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı

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