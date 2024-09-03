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  4. Şeyma Subaşı yine gündemde! Yüzüne serum sürerken paylaştı o detay gözden kaçmadı

Şeyma Subaşı yine gündemde! Yüzüne serum sürerken paylaştı o detay gözden kaçmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 07:56
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Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelmeye başarmıştı. Şeyma Subaşı durmuyor şimdi de ayna pozuyla gündemde...

Şeyma Subaşı yine gündemde! Yüzüne serum sürerken paylaştı o detay gözden kaçmadı

Aşk hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı yaşadığı ilişki ve ayrılıkla tanındıktan sonra adeta bir fenomene dönüştü. Ne yapsa ne konuşsa olay olan Subaşı aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Bir süre önce arkadaşının eski eşine aşık olduğu iddialarıyla dikkat çeken Subaşı son günlerde cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Subaşı'dan bu sefer üstsüz poz geldi. Fenomen isim, üstsüz verdiği pozunu sansürleyerek Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

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BALİ'DEN PAYLAŞTI OLAY OLDU

Bir süredir Bali'de tatil yapan Subaşı, üstsüz çekildiği başka bir fotoğrafını da "İşte olan her şey, olan her şey ve henüz gelecek olan her şey. Hayatın güzelliği. Ve deneyim daha tam, daha bütün, daha dolu, daha canlı olur, çünkü sahip olmamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun"' notuyla yayınladı.

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Şeyma Subaşı daha sonra ise serum sürerken bir ayna pozu verdi. Burada serumdan ziyade Subaşı'nın aynaya yansıyan tanga iç çamaşırı dikkat çekti.

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Subaşı'nın pozunu görenler "Acun'un evlenmesi gündemdeyken dikkat çekme hamleleri", "Bunu fark etmeyecek biri değil Şeyma", "Şeyma yine gündem olmak isterken", "Çok basit hareketler" yorumlarında bulundu.

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