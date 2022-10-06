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Esas eş anlamlısı nedir? Esas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilen bu sözcükler anlam bozukluğu yaratmaz. Neredeyse her kelime bir anlamdaşa sahip olması Türkçeyi zengin bir dil yapar. Bu kelimelerden biri olan esas kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük bulunur, bazı anlamdaşları da yabancı kökenlidir. Peki, esas eş anlamlısı nedir?

Esas eş anlamlısı nedir? Esas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerindeki topluluklarla temas hâlinde olan Türkler, toplulukların dilleriyle de etkileşime geçmiştir. Bu etkileşim her zaman olmuştur ve hâlâ sürmektedir. Tarih içerisinde Atap kültürüyle olan etkileşimler neticesinde iki toplumun dili birbirinden etkilenmiştir. Böylece Türkçe ve Arapça arasında kelime alışverişi yaşanmıştır. Arapça kökenli olan "esas" kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Ayrıca sahip olduğu eş anlamlı kelimeler de vardır. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilir.

Esas kelimesi Arapça kökenlidir. Üç farklı anlamı bulunan kelimenin Türk Dil Kurumuna göre tanımı şu şekildedir:

  • Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.
  • Bir iş veya sözde doğru biçim
  • Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi

Sözcük aynı zamanda askerlikteki "hazır ola geçmek" deyiminin karşılığı olan "esas duruş" kalıbında kullanılır. Kelime ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Oyun için esas oyuncu olarak beni seçmişlerdi fakat son anda kararlarından döndüler.
  • Onun esas görevi buradaki insanları sakinleştirmekti ama beceremedi.
  • Seni esas duruşta beklemesi sana saygı duyduğu anlamına gelmez.
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Esas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Esas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "temel"dir. Birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcükler aynı anlama gelir. Aynı zamanda esas eş anlamlısı olan başka kelimeler de vardır. Eş anlamlılar aynı ya da benzer anlamlara gelir fakat bazı deyim ve kalıplaşmış kelimelerde eş anlamlılarını kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur. Esasın eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Ana
  • Anayasa
  • Asıl
  • Baş
  • Kök
  • Mahiyet
  • Omurga
  • Temel
  • Üs
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Esasın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Esas kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle bazı örnek cümleler:

  • Başarılı olmanın temeli çalışmak ve sabretmektir.
  • Söylemlerinin ana sebebi beni amacımdan vazgeçirmekti.
  • Bu memlekette yapılan Zekeriya sofraların anayasası prensesin yaptığıdır.
  • Senin asıl görevin bu insanların can güvenliğini sağlamaktır.
  • Dizideki ana karakter ölünce reytingler dibe vurdu.
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