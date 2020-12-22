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Şeytan dönüyor!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Şeytan dönüyor!

Blumhouse Productions ve Morgan Creek, 1973 yapımı Şeytan (The Exorcist) filminin devamı için Halloween’in yönetmeni David Gordon Green'le görüşüyor.

Observer’ın özel haberine göre; bir süredir söylenti olarak dolaşan yeni Şeytan (The Exorcist) filmi için yapım şirketleri Blumhouse Productions ve Morgan Creek, Halloween’in yönetmeni David Gordon Green'le masaya oturdu.

1973 yapımı Şeytan (The Exorcist) filmiyle ilgili daha önce yeniden çekileceği, diziye uyarlanacağı gibi haberler çıkmış ama kısa sürede yalanlanmıştı. Haberde, hazırlık aşamasında olan projenin 1973 yapımı Şeytan filminin devamı olacağı belirtildi. Yeni Şeytan filminin yapımcıları ise Jason Blum, David Robinson ve James Robinson olacak.

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ŞEYTAN FİLMİ (THE EXORCİST) HAKKINDA

Korku gerilim sinemasının öncü filmlerinden olan Şeytan, William Peter Blatty'nin aynı isimli romanından uyarlandı. Yönetmen koltuğunda William Friedkin’in oturduğu film, 1949 yılında Roland Doe takma adı ile bilinen genç bir çocuğun gerçek hayattaki yaşadığı olay üzerine kurulu.

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ŞEYTAN KONUSU

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Yeni filminin çekimleri sırasında 12 yaşındaki kızı Regan'ın tuhaf eylemler sergilemeye başladığını fark eden aktris Chris MacNeil, kızını doktora götürür. Doktorlar beyninde geçici bir hasar olabileceğini söyleseler de bu vaka daha önce rastlanmamış türdendir. Bir seri tıbbi testten sonra küçük kızın hiçbir sorunu olmadığı ortaya çıkar. Ancak Regan'ın tuhaf halleri sona erecek gibi değildir. Küçük kız son derece şiddetli bir şekilde titremekte, garip sesler çıkarıp hiçbir anlamı olmayan hareketlerde bulunmaktadır. Bu ürkütücü durum karşısında çaresiz kalan Chris, kızını aynı zamanda psikiyatr olan Peder Merrin'e götürür. Peder, Regan'ın içine şeytan girdiğini tespit edecek, aile çaresizce bu durumdan kurtulmaya çalışacaktır.

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