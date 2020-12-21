Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Şarkıcılığından oyunculuğuna kadar el attığı her işin altından başarıyla kalkan Jennifer Lopez, basında her zaman başarıları ve yaptığı işlerle ön planda olan isimlerden biri oldu. Jennifer Lopez’in öteki yüzü var ki birlikte çalıştığı herkese illallah ettirmiş durumda.
Ona yakın kaynaklardan sızan haberlere göre Jennifer Lopez, birlikte çalıştığı insanlara kötü davranıyor, çekinmeden birlikte çalıştığı insanlardan çirkin taleplerde bulunabiliyor hatta dünyanın en iyi şarkıcı ve oyuncusu olduğunu düşünüyor.
Jennifer Lopez radarına giren insanları yerden yere vurmaktan çekinmiyor. Karşısındaki kişinin kim olduğu onu hiç ilgilendirmiyor. Özellikle rol arkadaşları için zamanının çoğunu onları kişisel ve profesyonel olarak aşağılayarak geçiriyor.
İster personelinin bir üyesi olun ister evinde bir işçi, bir havayolu şirketi görevlisi veya bir hizmetçi olun, JLo kesinlikle sizi görmezden gelecektir. Jennifer Lopez, evinde çalışanlara gözlerinin içine bakma yasağı getiriyor. Zaten yoklarmış gibi davranıyormuş.
United Airlines First Class havayolu çalışanlarından biri Jennifer Lopez’le yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
Sadece 'Sana içmen için ne ısmarlayabilirim?' dedim. Ama Jennifer beni görmezden geldi. Başını çevirdi ve kişisel asistanına 'Lütfen ona diyet kola ve limon istediğimi söyleyin' dedi. "JLo bana bakmak bile istemedi. Asistan kendisine söyleneni yaptı.
Jennifer Lopez hakkında anlatılanlar bu kadarla da sınırlı değil. Jennifer Lopez’in büyük bir hayranı olan Duesseldorf'taki lüks bir otelde hizmetçi olan Pray Dodaj, Lopez’den imza istediği için işinden kovuldu. Talihsiz hizmetçi başına gelenleri şöyle anlattı:
"İnanılmaz derecede büyük bir hayranıyım, bu yüzden tüm cesaretimi topladım ve bir imza almak için kapıyı çaldım, ancak kapıda iki asistan tarafından reddedildim. Bir gün sonra çalıştığım temizlik şirketi aradı ve Bayan Lopez'in beni şikâyet ettiğini söyledi. Telefonla kovuldum."
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