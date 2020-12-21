Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Şarkıcılığından oyunculuğuna kadar el attığı her işin altından başarıyla kalkan Jennifer Lopez, basında her zaman başarıları ve yaptığı işlerle ön planda olan isimlerden biri oldu. Jennifer Lopez’in öteki yüzü var ki birlikte çalıştığı herkese illallah ettirmiş durumda.

Ona yakın kaynaklardan sızan haberlere göre Jennifer Lopez, birlikte çalıştığı insanlara kötü davranıyor, çekinmeden birlikte çalıştığı insanlardan çirkin taleplerde bulunabiliyor hatta dünyanın en iyi şarkıcı ve oyuncusu olduğunu düşünüyor.

JENNİFER LOPEZ’İN RADARINA GİREN YANDI

Jennifer Lopez radarına giren insanları yerden yere vurmaktan çekinmiyor. Karşısındaki kişinin kim olduğu onu hiç ilgilendirmiyor. Özellikle rol arkadaşları için zamanının çoğunu onları kişisel ve profesyonel olarak aşağılayarak geçiriyor.

NEDEN KİMSE JENNİFER LOPEZ’LE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR?

İster personelinin bir üyesi olun ister evinde bir işçi, bir havayolu şirketi görevlisi veya bir hizmetçi olun, JLo kesinlikle sizi görmezden gelecektir. Jennifer Lopez, evinde çalışanlara gözlerinin içine bakma yasağı getiriyor. Zaten yoklarmış gibi davranıyormuş.