Şeytan Sofrası'na teleferik müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Yücel Yılmaz, turizme artı değer sağlayacak projenin detaylarını İHA’ya anlatırken, 50 bin kişilik sirkülasyonu nasıl sağlayacaklarının ipuçlarını verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, teleferik ile taşıma sistemini Ege’nin incisi Ayvalık için düşündüklerini açıkladı. İHA muhabirine konuşan Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Projenin amacı turizm sezonunda yoğun bir şekilde bu bölgeye gelen insanların Ayvalık’ın en yüksek tepesi olan ve Şeytan Sofrası olarak anılan bölgeden tüm bölgeyi görebilmesini sağlamak. İnsanların Ayvalık’a geldiği zaman kaliteli bir zaman dilimi geçirmesini amaçlıyoruz

"Bu proje zaten 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olan Edip Uğur tarafından tasarlanmış, planlanmış. Projenin fizibilitesi çıkartılmış, yap-işlet-devret modeli ile etütleri tamamlanmış bir projeydi. Biz de projeyi nasip olursa gerekli firmaları dahil ederek, kendi içinde ihale şartları oluşturulup hayatını geçmesini sağlama startını verdik"