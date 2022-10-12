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Her detayı kan dondurdu! Sürüklediler, tecavüz ettiler, diri diri yaktılar

12.10.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'nın Kimberley kentinde yaşanan korkunç olay kan dondurdu. 34 yaşındaki bir kadının 3 adam tarafından bir parka çekilip tecavüze uğradığı, sonrasında ise diri diri yakıldığı bu olay, bölgede infial yarattı. Birçok kadın, güvenliklerinden duyduğu endişeyi dile getirerek yaşadıkları korkuyu paylaştı.

Her detayı kan dondurdu! Sürüklediler, tecavüz ettiler, diri diri yaktılar

Olay 7 Ekim Cuma günü, akşam 8 sularında yaşanadı. 34 yaşındaki genç kadın, üç adam tarafından Kimberley, Roodepan'daki bir Lethabo Park'a götürüldü. Burada bu üç adam tarafından tecavüze uğrayan talihsiz kadın, yanıcı bir madde ile ıslatılıp ateşe verildi.

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NEFRET SUÇU OLABİLİR

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Polisin bir nefret suçu olarak nitelendirdiği olayın ardından genç kadın, şoke olan komşuları tarafından ağır yanıklarla bulundu. Tedavi için hastaneye kaldırılsa da hayata tutunamadı ve ölüm haberi polisler tarafından da doğrulandı.

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HERKES KORKU İÇİNDE

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Genç kadının faillerinin hala arandığı bildirilirken, bölgede yaşayan kadınların ise büyük bir korku içinde oldukları aktarıldı. Birçok kadın duygusal ve zihinsel anlamda yaşadıkları şoku paylaşırken kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarından endişe etmenin ağırlığını paylaştılar.

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cinayet tecavüz
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