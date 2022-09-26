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  4. Böyle vahşet görülmedi! 12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Böyle vahşet görülmedi! 12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

26.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Delhi'nin Seelampur bölgesinde meydana gelen korkunç olayda ismi açıklanmayan 12 yaşındaki bir çocuk dört arkadaşının tecavüzüne maruz kaldı. İddiaya göre bir grup erkek cinsel organına çubuk sokarak 12 yaşındaki arkadaşlarına önce saldırdı ardından ise tecavüz etti. İsmi açıklanmayan kurbanın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Böyle vahşet görülmedi! 12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Hindistan’ın Delhi şehrinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşti. Arkadaşları tarafından tecavüz edilen 12 yaşındaki bir çocuk tuğla ve sopalarla dövüldü. Ardından ise cinsel organına çubuk sokulan çocuğa arkadaşları tecavüz etti. Yerel basında yer alan habere göre kurbanın annesi, çocuğun durumu kendilerine birkaç gün sonra anlattığını ve hemen polise haber verdiklerini söyledi.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

12 yaşında arkadaşlarının cinsel ve fiziksel saldırısına maruz kalan çocuğunun hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polisler olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.

Delhi Kadın Komisyonu başkanı Swati Maliwal, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Delhi'de erkek çocukları bile güvende değil. 12 yaşındaki bir çocuk dört kişi tarafından vahşice tecavüze uğradı ve dövüldükten sonra yarı baygın bir durumda bırakıldı” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
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