Seyyar tuvalette yaşıyor diye herkes dalga geçti ama siz bir de içini görün!

Ülkemiz dahil dünyadaki birçok kişi fazla para harcamadan oturduğu alanı kendi dünyasına göre tasarlayabiliyor. Hatta ufacık bir yaşam alanını bile çok kullanışlı bir hale getirebiliyor.

Bu haberde okuyacağınız kişi TK Divine da tam olarak böyle bir şey yapıp, yaşamak için illa da 3+1 bir eve ihtiyacınız olmadığını gösteriyor.

TK Devine, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles şehrinde ikamet ediyor. Sokakta yaşayan insanları gördükten sonra onlara yardım edebilmek için de ilginç yöntem denedi.

“Sokakta yaşayan insanların da başlarını sokacak ve en azından kendilerine ait bir evlere ihtiyaçları var” diyen TK Devine, seyyar tuvaletten sokakta yaşayan insanların başlarını sokabilecekleri bir ‘ev’ yaratma fikriyle yola çıktı.

“İnsanlar deli olduğumu düşünüyorlar. Aslında biraz da haklılar” diyen TK Divine'nin bu seyyar tuvaletten yaptığı bu ev tahmin ettiğinizden çok daha kullanışlı. Seyyar tuvalet, insanların temel ihtiyaçları karşılanabileceği şekilde tasarlanmış.

Rahatça uyuyabileceğiniz bir yatak, ev yemeği pişirebileceğiniz tek gözlü bir ocak, mini buzdolabı hatta kıyafetlerinizi saklayabileceğiniz bir gardırop… Bunların hepsini dışarıdan küçücük görünen tuvaletten bozma evin içinde bulabilirsiniz.