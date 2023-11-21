Sezaryen nasıl yazılır? Sezaryen mi sezeryan mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe içeriğinde bulunan binlerce kelime ve kendini geliştirmeye devam eden bir dil olması sebebiyle en zengin diller arasında bulunur. Kelime ve kelime gruplarının fazlalığı düşünüldüğünde, birçoğunun yazımında hatalar yapılması olasıdır. Sezaryen kelimesi sağlık alanında ve hamile kadınlar arasında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Ayrıca sezaryen, yazı ve konuşma dilinde en çok hata yapılan sözcükler içerisinde başta gelir. Bu tür sözcükler özellikle ağız farklılığı sebebiyle yanlış telaffuz edilip, yanlış bir biçimde yazılabilmektedir. Özellikle diğer dillerden dilimize geçen sezaryen vb. Sözcüklerde sık sık yanlış kullanım yapıldığı görülür.

Sezaryen nasıl yazılır?

İçinde bulunduğumuz internet çağının en büyük sorunlarından biri de yazım hatalarıdır. Bu noktada doğru olduğu düşünülen, ancak yanlış kullanılan pek çok sözcük vardır. Bunlardan bir tanesi de ‘sezaryen’ sözcüğüdür. Sezaryen yazımı noktasında kafa karıştıran nokta, sözcüğün sezaryen mi sezeryan mi şeklinde yazılması gerektiğidir.

Sezaryen TDK'ye göre dilimize Latinceden gelmiştir. Orijinal dilinde ''coesar'' şeklinde yazılan bu kelimenin anlamı ameliyatla gerçekleştirilen doğum şeklidir. Kelime 16. yüzyılda Fransızcaya ''cesarienne'' şeklinde geçmiştir. Sezaryen sözcüğünün ‘sezeryan’ biçimindeki kullanımı yazım hatası olarak belirtilmiştir. Kelimenin doğru kullanımı ‘sezaryen’ şeklinde olmalıdır.

Sezaryen mi sezeryan mi?

Türk dili, yabancı dillerle etkileşime giren, aynı zamanda pek çok literatürden yeni kelime grubunu bünyesine katmıştır. Bu sözcükler zaman geçtikçe Türkçeleşip yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı kelimelerin genellikle Türkçe ağız yapısı ile uyumsuz olması, yazı ve konuşma dilinde hata yapılmasına neden olabilir. Bu nedenle sezaryen sözcüğü de yazılırken çok fazla yanlış yazılan kelimeler arasında yer alır.

Hatalı kullanımların kişiler arasında yaygınlaşması, hata kullanımın doğru zannedilmesine neden olabilir. Oluşan bilgi kirliliğini engelleyebilmek için sezaryen gibi kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek gerekir. Buna göre sezaryen sözcüğünün yazı dilindeki doğru kullanımı ‘sezaryen’ biçiminde olmalıdır. Sezaryen doğru yazılışı ve yanlış kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir.