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Semizotu nasıl yazılır? Semizotu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 18:57 | Son Güncelleme:
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Türkçe diğer dillere göre kelime haznesi en fazla olan dillerden biridir. Kelime sayısının fazlalığı, birçok sözcüğün yazımında hatalara neden olabiliyor. Ayrıca birçok kelime grubu mevcuttur ve yazılışı en çok karıştırılan kelimeler ise birleşik kelimelerdir. Kelimelerin doğru yazılışına dikkat eden kişiler semizotu gibi sözcüklerin doğru yazım biçimini araştırıyor. Peki semizotu nasıl yazılır?

Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle yeni bir anlam oluşturan kelimelere birleşik kelimeler adı verilir. Dilimizde çok fazla birleşik sözcük mevcuttur ve günlük yaşamın birçok alanında sıklıkla kullanılır. Türkçe yazım kurallarında en fazla hata yapılan kelimeler birleşik kelimelerdir. Zira bu sözcüklerin bazıları birleşik bazıları ayrı yazılmalıdır. Semizotu gibi birleşik sözcüklerin doğru yazılış biçimleri konusunda yararlanılabilecek pek çok kaynak mevcuttur. Bütün sözlük kaynaklar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kuralları esas alarak yayımlanır.

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Semizotu nasıl yazılır?

Semizotu TDK sözlüklerinde Semizotugillerden, etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak yenilen otsu bir bitki anlamını ifade eder. Türkçede bulunan birçok birleşik sözcükte olduğu gibi semizotu yazımı araştırılan kelimeler arasında bulunur. Birleşik sözcüklerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı, kelimenin anlamına göre değişiklik gösterebilir. Türkçeyi korumak ve gelişmesini sağlamak amacıyla sözcüklerin TDK tarafından belirlenen doğru yazılışlarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Sözcükleri hatalı bir şekilde yazmak anlam bozulmalarına neden olabilir ve iletişimi olumsuz etkileyebilir. Semizotu kelimesini doğru kullanmak isteyenler, bu kelimeyi ‘semizotu’ şeklinde yazmalıdır.

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Semizotu bitişik mi yazılır?

Günlük yaşamda dil kurallarına dikkat eden ya da profesyonel olarak yazı işiyle uğraşan kişiler, semizotu ayrı mı yazılır sorusunun cevabını merak ediyor. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzlarına göre sözcüğün doğru yazılışı ‘semizotu’ biçiminde bitişik olmalıdır. Sözcüğün ‘semiz otu’ şeklinde ayrı yazılması yazım yanlışı olarak nitelendirilir. Ayrıca ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yazımı gelenekleşmiş olan semizotu yazımı, dereotu yazımı gibi ifadeler daima bitişik yazılmalıdır. Semizotu doğru yazılışı ve hatalı kullanımı aşağıdaki gibidir:

  • Semizotu (Doğru kullanım)
  • Semiz otu (Hatalı kullanım)
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