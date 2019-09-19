MAGAZİN

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Sezen Aksu yeniden sahnelere dönmeyi düşünmediğini belirterek hayranlarına kötü haber verdi.

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek haber!

Usta sanatçı Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Kanlıca'da bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan sanatçı, magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet etti.

'MURAT İSTEDİĞİ ŞARKIYI ALABİLİR'

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz'un Sezen Aksu'dan şarkı istediği yazılmıştı. Hatta bugüne kadar Aksu'yla müzikal bir işbirliği yapmadığı için pişman olduğu konuşuluyordu. Sezen Aksu, Murat Boz'la ilgili sorulara, "Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir" yanıtını verdi.

'DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Gazetecilerin "Sesinizi çok özledik. Sahnelere dönmeyi düşünmüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna usta sanatçı, "Ben
böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerine kötü haber verdi.


Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Sevgililer değişti bakışlar aynı kaldı...Sevgililer değişti bakışlar aynı kaldı...
Şevket Çoruh'a saldırmışlardı! O görüntüler ortaya çıktıŞevket Çoruh'a saldırmışlardı! O görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sezen aksu sahne

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Yoğun bakımdaki Neslican Tay'ı ziyaret etti

Yoğun bakımdaki Neslican Tay'ı ziyaret etti

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son hali...

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alişan kesenin ağzını açtı!

Kesenin ağzını açtı! Lüks doğum günü hediyesi

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları olay oldu

Sevgililer değişti bakışlar aynı kaldı...

Şevket Çoruh'a saldırmışlardı! O görüntüler ortaya çıktı

Şevket Çoruh'a saldırmışlardı! O görüntüler ortaya çıktı

Aydilge'den kadına şiddete kelepçeli protesto

Aydilge'den kadına şiddete kelepçeli protesto

Kerem Alışık: Sinemde kapanmayan bir yaradır!

Kerem Alışık: Sinemde kapanmayan bir yaradır!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia ile tatil pozu

Şeyma ve sevgilisinden tatil pozu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.