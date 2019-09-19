Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek haber!

Usta sanatçı Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Kanlıca'da bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan sanatçı, magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet etti.

'MURAT İSTEDİĞİ ŞARKIYI ALABİLİR'

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz'un Sezen Aksu'dan şarkı istediği yazılmıştı. Hatta bugüne kadar Aksu'yla müzikal bir işbirliği yapmadığı için pişman olduğu konuşuluyordu. Sezen Aksu, Murat Boz'la ilgili sorulara, "Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir" yanıtını verdi.

'DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Gazetecilerin "Sesinizi çok özledik. Sahnelere dönmeyi düşünmüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna usta sanatçı, "Ben

böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerine kötü haber verdi.



