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Mourinho'ya ateş püskürdü! Burun sıkma sonrası "Defol git bu ülkeden" dedi, kadro dışı iddiası olay oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.04.2025 07:38
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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'un burnunu sıkması sonrası Serdar Ali Çelikler Portekizli teknik adamı yerden yere vurdu. Maçın skorunun 7-1 bile bitebileceğini söyleyen Çelikler "Mourinho dönemi iflas etmiştir. Artık bunu kovun. Ne demek ya? Rakip hocanın üzerine yürüyorsun. Bu ülkeden defol git" dedi. Okan Buruk'un bu sezon Mourinho'yu perişan ettiğini söyleyen Çelikler, Fenerbahçe'de kadro dışı kararı beklediğini de söyledi.

Mourinho'ya ateş püskürdü! Burun sıkma sonrası "Defol git bu ülkeden" dedi, kadro dışı iddiası olay oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bitiş düdüğünde yaşananlar damga vurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un burnunu sıkarken, Buruk bir anda yüzünü tutarak yerde kaldı. O anlarda yaşananlar sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gündem oldu.

Maçın ardından spor kamuoyunda Mourinho'ya tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Portekizli teknik adamı yerden yere vuran isimlerden biri de yorumcu Serdar Ali Çelikler oldu.

Neo Spor YouTube kanalında Mourinho için çok sert ifadeler kullanan Çelikler, Fenerbahçe'de kadro dışı veya hoca değişikliği beklediğini belirtirken; yönetime de çağrı yaptı: "Artık bunu kovun"

Serdar Ali Çelikler'in, Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle;

"BU ÜLKEDEN DEFOL GİT"

"Bugün itibariyle Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi iflas etmiştir. Artık bunu kovun. Ne demek ya? Rakip hocanın üzerine yürüyorsun. Bu ülkeden defol git. Tazminatını verin, gönderin. Okan Buruk seni Kadıköy'de ezdi. 2 kere yendi, 1 kere berabere kaldı. Ne istediysen bu yönetim aldı. Fenerbahçe'nin bu gece Okan Buruk'tan özür dilemesi lazım.

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"NASİPTEN ÖTE KÖY YOK"

Fenerbahçe yönetimi bu sezon her şeyi yaptı, geçen yıllara göre çok daha başarılı idare ettiler. Mourinho'yu getirdiler ama olmuyorsa olmuyordur. Nasipten öte köy yok!

"KADRO DIŞI VEYA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLİYORUM"

Fenerbahçe fırtına öncesi sessizlikte, bu sessizlik hayra alamet değil. Ben kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum.

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BU MAÇIN SKORU 6-1, 7-1 BİTEBİLİRDİ

Galatasaray aslında farkı kaçırdı. Normal şartlar altında bu maçın skoru 6-1, 7-1 bitebilirdi. 2-1 bitmesi bile mucize.

"YÜZDE 90 İKİ KUPAYI ALACAKLAR"

Galatasaray, yüzde 99 şampiyon olmuştur. Yüzde 90 iki kupayı alacaktır. Beşiktaş ilk 5 oynadığı takımlardan 16 puan aldı, sen 4 puan. Utanç verici sahne. Fenerbahçe Başkanlığı yarı zamanlı iş değildir. Ali Koç bunun farkıdan olmalı.

"GALATASARAY'DA KALİTELİ OYUNCULAR VAR"

Fenerbahçe'nin kadrosunda dönemsel oyuncular var, Galatasaray'ın kadrosunda kaliteli futbolcular var. Davinson Sanchez, Osimhen, Torreira gibi oyuncuların hepsi kaliteli. En-Nesyri, Szymanski, Dzeko gibiler dönemsel oyuncular. İşte bu yüzden Galatasaray başarılı oluyor.

"MOURINHO, OKAN BURUK KARŞISINDA EZİLDİ"

Okan Buruk çok ciddi bir kredi kazanmıştır. Jose Mourinho, Okan Hoca karşısında ezildi. İsmail Kartal bile şampiyon olamadı ama bu kadar boyun eğmedi.

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"MORINHO'YU PERİŞAN ETTİ"

Jose Mourinho iflas etti. Okan Buruk bu sezon Jose Mourinho'yu perişan etti. Okan Buruk, Jose Mourinho'yu 'Loser one' yaptı."

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Okan Buruk José Mourinho Serdar Ali Çelikler fenerbahçe galatasaray
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