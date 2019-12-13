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Sezen Aksu Şanışer ile düet yaptı! Liste başı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

Rapçi Şanışer ile Sezen Aksu 'Kara Geceler’ parçası ile düet yaptı.

Sezen Aksu Şanışer ile düet yaptı! Liste başı oldu

Susamam şarkısı ile sadece rap müzik dinleyicilerinin değil, birçok müzikseverin beğenisini toplayan Şanışer, 2018 yılında Minik Serçe Sezen Aksu ile tanışmıştı.

İkili, geçtiğimiz yıl bir düet yapmayı planlamıştı. Şanışer ve Sezen Aksu, Kara Geceler şarkısında bir araya geldi. Söz ve müziği usta rapçiye ait olan şarkı, Stüdyo Lonca'da kaydedildi.

Şarkının aranjesini Şanışer yaparken, kemanlarını ise ünlü müzisyen Onno Tunç'un kızı Ayda Tunçboyacı çaldı.

Şanışer, şarkıyı en ince detayına kadar nakış gibi işlediklerini ve bu yüzden kapağının da orijinal olması için dünyaca ünlü çizgi roman ve illüstrasyon sanatçısı Kenan Yarar ile çalıştıklarını belirtti.

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İŞTE, ŞARKININ SÖZLERİ

İnançlarıma zorlu yolum gömülü
Karanlık…
Korkmuyorum, kokluyorum ölümü
Kokluyorum ölümü
Devletler yıkılıyor ben
Kanayan ellerimle tekrar yokluyorum ölümü
Şakaklarından vuruyorum kinimi
Avam, legal haplar…
Yutuyorum birini
Yazıp uyutuyorum kinimi
“Gülümse geçer” diyorlar
Küfredesim geliyor, tutuyorum dilimi
Yutuyorum birini, içime pek sinmiyor
Uyutuyorum kinimi, içimde sessiz bi’ yol
Derdim eksilmiyor, nasıl bi' zaman bu?
Doğru kimsenin umurunda değil ama sorsan herkes Rap dinliyor
Adil olmak sade şarkılara fiil
Hatta an gelir çare olmaz sancılara şiir
Artık tek umursadığımız artı para şekil çünkü
Kendimize tapıyoruz, tanrılara değil
Kara Geceler, kara geceler
Bozulur acılar yavaş yavaş…
Bozulur heceler
Acı yine bana düşer
Şimdi, bulutlanmış soğuk havalar yorgun
Çok kavga ettim soruna falan doydum
Döktü yoluma yalan soysuz,
Bilmedim koruma makam koltuk,
Bu yüzden ödedim boyuma kadar borcu
Olsun! Olsun divanelerin onur
Hüzündür bizimki gibi hikâyelerin sonu
Cihan öyle adaletsiz bir cenk meydanıdır ki
Zaferler kumandanın, ölümler piyadelerin olur
İnsan en yakınından yenilir sevince,
Bu yüzden gönlüm artık mesafeleri korur (Bütün ifadeleri sorun)
Kalbimi kıranlardan özür beklemem zaten hep bi’ bahaneleri olur
Geçmiş kendimle hep mücadele bi’ ömür
Başarmak önemli değil, denemek bi’ onur
Çirkin şeyler yaşamaktan korkmam
Çünkü güzel şarkıların genelde çirkin hikâyeleri olur
Kara Geceler, kara geceler
Bozulur acılar yavaş yavaş…
Bozulur heceler
Acı yine bana düşer


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Anahtar Kelimeler:
sezen aksu Şanışer

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Acı yine bana düşer... dam üstünde saksağan ... saçma sapan sözler...
ne sözler ama, yıkılmış. Yusuf Nalkesen, Şekip Ayhan Özışık ve Teoman Alpay gibiler ancak nal toplar, hele düet yaptığın Sezen AKSU böyle sözlerin yanından geçemez.
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