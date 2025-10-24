Sezen pilavı tarifi: Adı 'Minik Serçe'den! Sezen pilavı hikayesi nedir? MasterChef Sezen pilavı nasıl yapılır? Sosyal medyada gündem oldu...

Bu akşam MasterChef’te konuk olan Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağının dünyaca ünlü şefi olarak yarışmacılardan “Sezen pilavı” yapmalarını istedi.
Akdağ, geçen yıl dünyanın en iyi restoran kitabı seçilen “7 Mehmet” adlı kitabında da yer alan bu hikayeyi şöyle anlattı: “Sezen Aksu, Altın Portakal Film Festivali için Antalya’dayken gece yarısı ekibiyle 7 Mehmet’e geldi. Babamın işlettiği restoranda, Sezen Hanım iç pilav istediğini söyledi. Ancak o saatte iç pilav olmadığından babam, iç pilavın malzemelerini anımsatan bulgurlu bir pilav önerdi. Mezeler, sıcaklar ve bol malzemeli bulgur pilavıyla servis tamamlandı, finalde kabak tatlısı ikram edildi. Sezen Hanım pilavı çok beğendi ve ustayla tanışmak istedi. Babamla sohbet ederken esprili bir şekilde ‘Evlen benimle’ dedi. Babam ‘Ben evliyim’ deyince, ‘O zaman dost olalım’ dedi Sezen Hanım. Babam da ‘Dostum da var’ diye karşılık verince ortaya tatlı bir sohbet çıktı. Sezen Hanım pilavın adını sorunca, babam ‘Yok’ deyince, ‘Sezen pilavı olsun mu?’ önerisiyle pilavın adı konmuş oldu. Bu olaydan sonra başka ünlüler de kendi adlarına yemek talebinde bulundu.”
