Sezen pilavı tarifi: Adı 'Minik Serçe'den! Sezen pilavı hikayesi nedir? MasterChef Sezen pilavı nasıl yapılır? Sosyal medyada gündem oldu...

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de bu akşam konuk şef Mehmet Akdağ’ın anlattığı Sezen Aksu pilavı hikayesi geceye damga vurdu. 7 Mehmet restoranının 3. kuşak temsilcisi olan Akdağ’ın, Sezen Aksu ile yaşadığı keyifli anı sosyal medyada gündem oldu. İşte o renkli hikaye ve Sezen pilavının tarifi haberimizde….

Sedef Karatay

Bu akşam MasterChef’te konuk olan Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağının dünyaca ünlü şefi olarak yarışmacılardan “Sezen pilavı” yapmalarını istedi.

Sezen pilavı tarifi: Adı Minik Serçe den! Sezen pilavı hikayesi nedir? MasterChef Sezen pilavı nasıl yapılır? Sosyal medyada gündem oldu... 1

ADI MİNİK SERÇE’DEN: SEZEN PİLAVI HİKAYESİ

Akdağ, geçen yıl dünyanın en iyi restoran kitabı seçilen “7 Mehmet” adlı kitabında da yer alan bu hikayeyi şöyle anlattı: “Sezen Aksu, Altın Portakal Film Festivali için Antalya’dayken gece yarısı ekibiyle 7 Mehmet’e geldi. Babamın işlettiği restoranda, Sezen Hanım iç pilav istediğini söyledi. Ancak o saatte iç pilav olmadığından babam, iç pilavın malzemelerini anımsatan bulgurlu bir pilav önerdi. Mezeler, sıcaklar ve bol malzemeli bulgur pilavıyla servis tamamlandı, finalde kabak tatlısı ikram edildi. Sezen Hanım pilavı çok beğendi ve ustayla tanışmak istedi. Babamla sohbet ederken esprili bir şekilde ‘Evlen benimle’ dedi. Babam ‘Ben evliyim’ deyince, ‘O zaman dost olalım’ dedi Sezen Hanım. Babam da ‘Dostum da var’ diye karşılık verince ortaya tatlı bir sohbet çıktı. Sezen Hanım pilavın adını sorunca, babam ‘Yok’ deyince, ‘Sezen pilavı olsun mu?’ önerisiyle pilavın adı konmuş oldu. Bu olaydan sonra başka ünlüler de kendi adlarına yemek talebinde bulundu.”

SEZEN PİLAVI TARİFİ:

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 2 yemek kaşığı sade yağ (veya tereyağı)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 200 gram tavuk veya kuzu ciğeri
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 yemek kaşığı file badem
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı yenibahar
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 su bardağı sıcak et veya tavuk suyu

TARİF

  • Kuş üzümlerini ılık suda 10 dakika bekletip süzün.
  • Ciğeri küçük küpler halinde doğrayın, hafif unlayıp fazla unu silkeleyin.
  • Tencerede sade yağ ve sıvı yağı ısıtın, ciğerleri 2-3 dakika soteleyin.
  • İnce doğranmış soğan ve kapya biberi ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Küp doğranmış domatesi ilave edin, birkaç dakika pişirin.
  • Kuş üzümü, badem, karabiber, yenibahar, tuz ve az tarçın ekleyin.
  • Yıkanmış bulguru tencereye alın, 3-4 dakika kavurun.
  • Sıcak et suyunu ekleyip karıştırın, kapağı kapatıp kısık ateşte 15-18 dakika pişirin.
  • Altını kapatıp tencereyi bezle örtün, 10 dakika demlendirin.
  • Servis öncesi karıştırın, üzerine kavrulmuş badem serpin.

AFİYET OLSUN!

