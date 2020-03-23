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Sezin Erbil: Evde olmaya şikayet edenlere de yazık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem takipçilerine seslendi hem de 'evinde kal' çağrısına uymayanlara seslendi.

Sezin Erbil: Evde olmaya şikayet edenlere de yazık!

Geçen yıl aralık ayında kızını kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Sezin Erbil, sosyal medya hesabından Elisa ile birlikte geçirdiği vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.

Her ne kadar şimdiye kadar kızı Elisa’nın yüzünü göstermemiş olsa da paylaşımlarına onu da dahil eden Sezin Erbil, yaptığı son paylaşımda dikkat çekici bir göndermede bulundu.

sezinerbil-instagram

Erbil "evde kal" uyarılarına uymayanlara seslenerek "o kadar imkanı olup hala evde olmaya şikayet edenlere yazıklar olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil,

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