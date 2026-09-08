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Sezon açıldı, fiyatlar belli oldu! Hamsi 150 TL’den tezgaha çıktı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahları hareketlenirken, balık pazarı farklı balık türleri ile renkli görüntülere sahne oldu.

Sezon açıldı, fiyatlar belli oldu! Hamsi 150 TL’den tezgaha çıktı
Gökçen Kökden

Sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşların balığa ilgisi artarken, tezgâhlardaki fiyatlar da dikkat çekti. Hamsinin kilogramı 150 ile 200 TL arasında, istavrit 200 TL, alabalık ise 400 TL’den satışa sunuluyor. Balık tezgâhlarında sergilenen farklı çeşitlerdeki balıklar görsel şölen oluştururken, vatandaşlar da fiyatları ve balık çeşitlerini inceleyerek alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Sezon açıldı, fiyatlar belli oldu! Hamsi 150 TL’den tezgaha çıktı 1

Balıkçı esnafı, sezonun başlamasıyla birlikte hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklerken, vatandaşların taze balığa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade ediyor. Esnaf ise havaların soğuması ile birlikte satışların daha fazla artacağından ümitli olduklarını belirttiler.

Sezon açıldı, fiyatlar belli oldu! Hamsi 150 TL’den tezgaha çıktı 2

Şuhut’ta balık sezonunun başlamasıyla birlikte balık pazarında oluşan hareketlilik, hem esnafa hem de balık tüketmek isteyen vatandaşlara canlılık getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
balık yemek
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