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Sirkeyi kekikle karıştırın! İşte mutfakta kullanım alanları

Mutfakların iki yaygın malzemesi olan sirke ve kekik, basit bir karışımla farklı tariflerde kullanılabiliyor. İşte sirke ve kekik karışımının mutfaktaki kullanım alanları...

Sirkeyi kekikle karıştırın! İşte mutfakta kullanım alanları
Nilgün Arabacı

Sirke ve kekik, mutfaklarda sık kullanılan iki temel malzeme. Tek başlarına yemeklere aroma ve lezzet katarken bir araya getirildiklerinde salatalardan sebzelere, et yemeklerinden farklı tariflere kadar çeşitli alanlarda kullanılabilecek pratik bir sos ortaya çıkıyor.

Karışım farklı sirke türleri ve kuru kekik kullanılarak hazırlanabiliyor. Ancak tüketim amacıyla hazırlandığında gıda kullanımına uygun ürünlerin tercih edilmesi ve saklama koşullarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

SİRKE KEKİK KARIŞIMI NE İŞE YARAR?

Sirke ve kekik karışımının en temel kullanım alanı yemeklere lezzet katmak. Sirke ekşilik verirken kekik hoş bir aroma ve baharatlı bir tat sağlıyor. Bu nedenle özellikle salata, sebze ve et yemeklerinde basit bir sos olarak kullanılabiliyor.

Karışım aynı zamanda vinegret sosunun temelini oluşturabiliyor. Sirke ve kekiğe yağ, bir miktar tuz ve damak tadına göre farklı baharatlar eklenerek daha zengin bir sos hazırlanabiliyor.

Bu nedenle karışımın faydalarından söz ederken öncelikle mutfaktaki kullanım alanlarının dikkate alınması gerekiyor. Sirke ve kekiğin birlikte tüketilmesinin sosyal medyada zaman zaman öne sürülen olağanüstü veya tıbbi etkiler sağlayacağı düşünülmemeli.

EVDE SİRKE KEKİK KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Mutfakta kullanılacak karışımı hazırlamak oldukça basit. Bunun için kuru kekik temiz bir kaba alınarak üzerine sirke ekleniyor. Kekiğin tamamen sirkenin içerisinde kalmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Ardından karışım bir süre bekletiliyor. Böylece sirke, kekiğin aromasını ve tadını alıyor.

Hazırlanan karışım daha sonra salatalara, sebzelere, etlere veya ekşi ve aromatik bir tat istenen farklı yemeklere az miktarda eklenebiliyor.

KEKİKLE HANGİ TÜR SİRKE KULLANILIR?

Kullanılacak sirkenin türü büyük ölçüde elde edilmek istenen tada göre değişiyor. Beyaz sirke, elma sirkesi ve gıda tüketimine uygun diğer sirke çeşitleri farklı aroma profilleri ortaya çıkarabiliyor.

Elma sirkesi kendine özgü bir tada sahip olduğu için özellikle sos ve salatalarda tercih edilebiliyor. Beyaz sirke ise daha belirgin bir asitliğe ve daha nötr bir tada sahip.

Karışım doğrudan tüketilecekse mutlaka gıda kullanımına uygun sirke kullanılmalı. Hazırlanan karışımın saklanması sırasında da kullanılan malzemelerin uygun saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kekik sirke
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