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Sezon sonunda geliyor! Ronaldo, Pepe'yi Al Nassr'a transfer ediyor...

28.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'nin yeni takımı belli oluyor. Kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan Portekizli yıldız oyuncu, Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonunda geliyor! Ronaldo, Pepe'yi Al Nassr'a transfer ediyor...

Ronaldo, Pepe'yi de yanına getiriyor. Büyük bir sürpriz yaparak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Pepe'yi yanına aldırıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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Sözleşmesi Porto ile sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu, Al Nassr ile prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda takımdan ayrılarak kariyerinin son imzasını atacak Pepe'nin takım kaptanı olması bekleniyor.

RONALDO ÇOK İSTEDİ

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Pepe transferini Ronaldo'nun çok istediği belirtilirken, Portekizli yıldızın kendi arkadaşlarını takıma aldırarak konfor alanını genişletmek istediği ifade edildi.


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