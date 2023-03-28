Sezon sonunda geliyor! Ronaldo, Pepe'yi Al Nassr'a transfer ediyor...

Ronaldo, Pepe'yi de yanına getiriyor. Büyük bir sürpriz yaparak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Pepe'yi yanına aldırıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi Porto ile sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu, Al Nassr ile prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda takımdan ayrılarak kariyerinin son imzasını atacak Pepe'nin takım kaptanı olması bekleniyor.

RONALDO ÇOK İSTEDİ

Pepe transferini Ronaldo'nun çok istediği belirtilirken, Portekizli yıldızın kendi arkadaşlarını takıma aldırarak konfor alanını genişletmek istediği ifade edildi.



